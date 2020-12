"De toute façon, il n'y aura ni de vrai champion ni de descendant. A quoi servira ce championnat à part faire prendre des risques à tout le monde", s'interroge Vincent Penant, le manager du club.



C'est donc la raison qui a primé du côté carolo, tant au niveau sanitaire qu'économique. Le club dispose de plusieurs joueuses sous contrat qu'il a fallu rémunérer en pure perte en l'absence de compétition et d'entraînement.



"De plus, en reprenant, on aurait dû faire tester régulièrement les joueuses et le staff. Cela représentait une dépense énorme. Sans savoir quelles rentrées nous seraient permises", poursuit-il.



Outre cet aspect sanitaire et financier, la réflexion s'est aussi axée sur le sportif. "Reprendre la compétition sur un rythme effréné après 3 mois d'arrêt aurait inévitablement entraîné des blessures, souligne Vincent Penant. Sans compter que la salle dépend de la ville donc on ne savait même pas si on allait pouvoir en disposer à notre guise en cas de reprise."



Le président Della Libera tient à rassurer pour l'avenir. Le groupe qui avait entamé la saison avec un 2/2 sera de nouveau en piste l'an prochain. "Trois de nos quatre joueuses pros ont déjà trouvé un autre club étranger pour la fin de saison. Mais avec l'engagement de nous rejoindre pour le prochain championnat. Anna Kelly suivra le même chemin normalement. Et notre coach, Tom Poppe, est lui aussi confirmé pour notre reprise", souligne Laurent Della Libera.



Pour la R2 des Ladies, le club attend des instructions de l'AWBB pour envisager la fin de saison.

Les dirigeants des Ladies l'avaient déjà annoncé : il était hors de question de reprendre en 2020. Ils ont donc été un pas plus loin en annonçant leur retrait de la compétition alors que le protocole concernant la reprise en D1 dames vient d'être validé du côté francophone.