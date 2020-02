La 36e édition, première étape du Engie Running Tour et du Challenge Belgium Running, aura lieu le dimanche 8 mars à 15h

Les 10 Miles de Charleroi sont une course historique du calendrier running belge. Ce dimanche 8 mars, se tiendra d’ailleurs la 36e édition. Une épreuve qui, depuis 2017 et sa reprise par Charleroi Running, tend à retrouver ses plus belles couleurs, notamment en impliquant un maximum les clubs sportifs de la région carolo. Voici un an, quelque 2000 runners avaient pris part à l’une des deux distances (4 et 10 Miles) et ils devraient être au moins aussi nombreux dans dix jours.

"Je rêve d’un jour avoir 5 à 6000 coureurs ici", souligne Luc Bouvier (Charleroi Running), co-organisateur avec Golazo. "La ville a le potentiel. Et le mérite !"

L’échevin des Sports Karim Chaibai, qui était de la partie l’année dernière sur le 4 Miles, soutient ce développement. "La ville est prêt à suivre. Si nous sommes 10 000 un jour, nous assumerons."





Alexandra Tondeur de la partie

En attendant, les 10 Miles de Charleroi visent à moyen terme le cap des 3000 coureurs sur un parcours inchangé par rapport aux éditions précédentes.

Au départ, on signalera la présence de la triathlète Alexandra Tondeur, championne du monde longue distance la saison dernière. En attendant, sans doute, la confirmation de la venue du régional Ismaël Debjani, spécialiste du 1500 et qui fut notamment présent lors des derniers Mondiaux d’athlétisme à Doha.

Un accent particulier est mis cette année sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, avec une course spécifique qui partira 15 minutes avant les autres distances ainsi que sur la durabilité, avec plusieurs initiatives rassemblées dans une « charte éco » érigée par Engie, partenaire du Running Tour dont les 10 Miles sont la première des 12 étapes.

À noter que les 10 Miles sont, également, la première manche du Challenge Belgium Running 2020, qui offre pas moins de 12500 euros de cadeaux à ses lauréats cette saison.

Les pré-inscriptions sont ouvertes (et un tarif avantageux jusqu'au 3 mars)