Le coach gillicien jette l'éponge après le nouveau revers de ce qui ne ressemble plus vraiment à une équipe.

C'était une mission suicide. Avec du recul, l'entraîneur en convient. "Je n'étais pas au courant de la situation réelle. Patrick Lipowski m'avait fait venir pour un projet mais j'ai vite déchanté", commente Thierry Bormans.

D'autant que celui qui l'avait fait venir a été débarqué par le futur président, Murat Ergun. Le coach a rapidement remarqué que relancer la P1 serait presque impossible. Et les dernières semaines lui ont donné raison. "On est cinq ou six à l'entraînement. Quel est l'intérêt d'avoir un staff pour cela? On ne savait même pas faire de compo." Thierry Bormans a donc décidé d'arrêter les frais, "au même titre que mon T2 et l'entraîneur des gardiens. On était moins bien géré que des corpos. En 20 ans de coaching, je n'ai jamais vu ça".

L'entraîneur se demande d'ailleurs comment le club finira la saison. "Spitaels et Mouffe sont blessés donc..."

La suite.... Au prochain épisode.