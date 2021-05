Vincent Bouffioux de retour au Spirou: "Conquis par Hervelle" Charleroi Interview > Hadrien Meignant © DR

Vincent Bouffioux revient à Charleroi mais pas aux Ladies. Il est le nouveau directeur technique maxi-basket du Spirou.



C'est un choix cornélien qu'a dû faire Vincent Bouffioux: revenir en Belgique avec un projet ambitieux ou rester dans le cadre magnifique des Alpes du Sud et son club de Gap. Il a tranché en revenant à Charleroi en tant que directeur technique maxi-basket du Spirou.



Qu'est ce qui a motivé votre décision?



"Mon ami, Fred Wilmot, l'assistant-coach, mais aussi Axel Hervelle, le manager. J'ai eu quelques échanges avec lui. J'avais déjà beaucoup de respect pour lui en tant que joueur. Et j'en ai maintenant humainement. Il m'a conquis avec son projet, son ambition et son intérêt pour moi."