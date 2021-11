Malgré l’enjeu, Thierry Briquet est heureux de retrouver Pierro Rizzo.Des hommes comme Thierry Briquet et Pierro Rizzo, il y en a de moins en moins sur les bords de terrain. Des fidèles serviteurs qui restent à la barre de l’équipe contre vents et marées., lance le mentor de Montignies.

"On ira boire un verre avec Pierro"

À ce sujet, même si la rencontre Le Roeulx est importante pour des Montagnards qui ont absolument besoin de points, l’ancien gardien précise : "Il y a le match et les personnes. Pendant le match, Pierro, comme moi, sera concentré sur la prestation de ses joueurs et cette envie de gagner. Mais, après la rencontre, je peux vous assurer que nous irons boire un bon verre ensemble. C’est un entraîneur et une personne que j’apprécie. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau pour sa longévité. J’ai le même sentiment quand je croise un Johan Lardin (Solre) que j’ai eu comme joueur ou un Rudy Navez (Snef)."

"C’est ma dernière saison"

Mais après huit ans à la tête de Montignies, Thierry Briquet a pris une grande décision. "Elle ne date pas de cette année. (...)