Laurent Castellana quitte l'Olympic pour la P1 Charleroi

Laurent Castellana ne portera plus le brassard de capitaine chez les Dogues. Le solide défenseur central quitte la Nationale 1 pour la première provinciale.



A 34 ans, l’homme a dû faire un choix entre ses obligations familiales, professionnelles et le football.



"C’est la meilleure décision", explique l’intéressé. "Je remercie l’Olympic et le président Rémy. C’était une formidable aventure, notamment avec Châtelet. Mais ce n’est qu’un au revoir."



L’homme a trouvé un accord en première provinciale avec Ransart. "Je vais y retrouver des amis et pouvoir profiter d’un bel équilibré entre challenge et vie de famille."