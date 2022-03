Castronovo quitte Gosselies Charleroi J. De. L’ancien joueur de Châtelet et l’Olympic a décidé de dire stop. © Pepe Rossi

La saison de Gosselies n’est pas de tout repos. Le club qui lutte pour son maintien a récemment changé d’entraîneur, une fois de plus. Au sein du groupe, il y a également du changement. L’expérimenté Manu Castronovo a décidé de prendre une grande décision. « J’arrête, c’est bon pour moi », lance l’ancien joueur de Couillet. « J’ai assez donné. On m’a manqué de respect selon moi durant la semaine. Je n’ai pas envie de m’appesantir à ce sujet. Quand tu vois notre groupe et la saison qu’on réalise, c’est qu’il y a un souci… Je souhaite bonne chance à mes coéquipiers. Moi, je vais prendre un peu de temps pour moi. A 34 ans, j'ai autre chose à faire. »