Kévin Vanderborght est un passionné. L'habitant de Châtelineau est un des cadres de l'équipe nationale de cécifoot.

Chaque jour, il met un point d'honneur à faire évoluer sa passion. Il y a quelques semaines, avec la Belgique, il a décroché la huitième place du championnat d'Europe 2019 qui se déroulait à Rome. Une performance qui a permis à l'équipe nationale de se qualifier pour la prochaine compétition du genre qui se disputera en 2021. "Nous sommes dans les 8 meilleures formations d'Europe", explique l'intéressé. "C'est énorme. On l'est depuis 2014. C'est une belle longévité pour notre groupe. On a besoin de soutien pour poursuivre notre aventure."

Avec les Belges, celui qui vient de signer à Lens, a d'ailleurs marqué un joli but. Sur coup franc, il a envoyé un missile en pleine lucarne. "Je suis très fier de ce but. J'espère qu'il va permettre aux gens d'ouvrir les yeux sur notre discipline." Chapeau à lui et à la Belgique !