Sinan Durmaz et Cesur Akkulak rêvent des sommets, depuis leur plus jeune âge.

Les deux hommes touchent leur rêve du doigt, depuis quelques années. L’un est boxeur professionnel, l’autre est un entraîneur qui tente de se faire un nom à l’Union belge. Les deux amis, qui se connaissent depuis l’âge de 4 ans, se soutiennent et s’encouragent. Entretien.

Quels sont vos premiers souvenirs, ensemble ?

S. D. : "On est des amis d’enfance. Je pense que je l’ai rencontré quand on avait 4 ou 5 ans. Sa tante habitait en face de chez moi. On se voyait donc souvent."

C. A. : "C’était à Pironchamps. J’ai comme premiers souvenirs ces nombreuses discussions sur notre balançoire. Puis, il y a eu le football au fameux Châtelineau Sports qui a vu passer tous les gars de la région, je pense."