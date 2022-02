Une salle de la Garenne pleine à craquer, voilà une vision qui fait rêver Aldo Troiani et Eric Simonofski, pour ce quart de finale de coupe de Belgique. Le président de Charleroi et son homologue de Châtelet espèrent la victoire mais aussi et surtout vivre une grande soirée de futsal. La discipline et la région en ont bien besoin…

"C’est à se demander ce que l’on doit faire pour attirer du public", explique le patron des Carolos. "Il n’y a que contre Gooik et Anvers qu’il y a du monde. Avant, les salles étaient pleines, c’était un vrai bonheur. Alors, pour ce derby, contre nos voisins, j’espère qu’on aura du public mais également une rencontre sans le moindre incident qui sera une belle propagande pour ce sport."