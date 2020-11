Ce vendredi soir, à 20h, Charleroi renoue avec la Coupe d’Europe. Les champions de Belgique défient le FC Lynx. Il existe très peu d’informations sur cette équipe de Gibraltar. Mais Zico, l’entraîneur, est confiant. Il connaît les clés pour réussir cette rencontre. Entretien.

Quelle opinion, avez-vous sur vos quelques semaines seulement de préparation ?

"C’est mieux que rien. Je suis heureux d’avoir pu retrouver le groupe. Il a bien travaillé. J’ai pu compter sur des joueurs motivés qui ont hâte d’en découdre. J’ai senti de la concentration et de l’implication. Pour certains éléments, ce match européen est une première. Pour d’autres, c’est un retour au cœur d’une compétition qu’ils apprécient. Je suis moi-même très heureux de retrouver l’échelon européen. J’y ai vécu de très beaux moments, par le passé."

L’absence de compétition ne risque-t-il pas de vous porter préjudice ?

"Le groupe est à l’arrêt depuis octobre. Mais on ne peut rien y faire. J’ai tenté de réaliser des oppositions entre les joueurs. On a également travaillé sur quelques scénarios différents, notamment le fait d’être mené et de devoir évoluer avec le gardien volant."

Quelles informations avez-vous sur votre adversaire ?

"Il est le champion de son pays. Il a déjà participé à l’UEFA Futsal Cup, sans jamais parvenir à aller loin. Il y a quelques joueurs espagnols et français dans le groupe de départ."

Le groupe est-il au complet ?

"Jusqu’au moment de réaliser cette interview, oui (NdlR : les résultats des tests Covid-19 étaient encore attendus). Le groupe est prêt et en forme."

Quelle sera la clé du match ?

"La concentration, plus que jamais. Dès la première minute, il faudra être dans cette partie. Il n’y aura sans doute pas beaucoup d’occasions. Il faudra profiter de la plus petite opportunité pour marquer. Par ailleurs, il sera interdit d’offrir le moindre cadeau à l’adversaire. S’il venait à marquer, cela devra venir d’un superbe mouvement."

Dans quel état d’esprit est le groupe ?

"Il est serein. Nous effectuons une mise au vert de deux jours pour attaquer ce match en forme."