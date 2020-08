"L'Indus'Trail 2020, dans sa version de la résilience que devrait être l'In' Distance Trail, ne pourra pas avoir lieu en septembre, c'est désormais une certitude suite au CNS du jour, annonce Luc. En effet, la limitation, même si elle passe à 400 personnes en extérieur à partir du 1er septembre, ne permet pas la mise sur pied d'un événement ayant accueilli près de 1500 personnes, hors accompagnateurs lors son édition 2019. L'envie est forte de maintenir la flamme et d'organiser une édition 2020 si les circonstances d'accueil le permettent avec au minimum 800 personnes en extérieur. Nous tiendrons bien entendu les gens informés de cela via notre page Facebook, tout comme nous communiquerons en temps réel du maintien ou pas des autres organisations qui sont toujours à notre agenda."



A savoir la Course du Bois du Cazier (11 octobre), la Course du Château de Monceau (11 novembre) et la Carolorida (6 décembre). " La sécurité est la priorité de tous et bien entendu la nôtre, mais dès qu'il sera possible d'accueillir et de faire courir les amateurs de course à pied, nous le ferons !"