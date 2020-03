Le club carolo est très heureux de pouvoir conserver la jeune Belge

Jean-Pierre Murari, président de Charleroi Volley, a annoncé le départ définitif de la Croate Dorotea Cosic : «La centrale avait déjà émis le souhait de partir lors de le trêve hivernale. Elle a joué le deuxième tour mais elle ne reviendra pas parmi nous l’année prochaine. »

Si le club moncellois doit entériner un nouveau départ, il compte conserver sa jeune attaquante Camille Hannaert. « Camille rentre dans les plans de notre coach, Dimitri Piraux. Elle sera donc dans le noyau 2020-2021. » s’enthousiasme Jean-Pierre Murari. La joueuse confirme les dires de son président : « Tout me plaît à Charleroi, je suis très contente de pouvoir encore travailler avec Dimitri. Je suis très heureuse d’avoir passé ma première année en Ligue A avec toute l’équipe. C’est vraiment une première année plus que réussie malgré le fait que la saison se soit finie plus vite que prévu... J’ai énormément appris et j’espère que l’année prochaine se passera aussi bien voir mieux que cette année. »

La valse des transferts ne fait que commencer à Charleroi Volley. Le président du club a d’ailleurs annoncé que le coach prendrait plus son temps que l’année passée pour choisir ses éléments.