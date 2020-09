Jérémy Delforge et H. D.

Charleroi Volley a donné le coup d'envoi de sa saison ce samedi soir.

Du beau monde était réuni samedi soir dans la nouvelle salle Ballens à Monceau-Sur-Sambre. En effet, trois conférences de presse ont été données : celle de la Fédération de Volley Wallonie Bruxelles, celle de Valérie Glatigny, ministre des sports de la Fédération Wallonie Bruxelles et enfin, celle du club de Charleroi volley. Le COVID est évidemment au centre de toutes les préoccupations. Le président du club, Jean-Pierre Murari, a rappelé les difficultés que le COVID avait amenées : "Nous souffrons pas mal du manque de sponsoring. Les indépendants ont ressenti les effets de la pandémie et ont dû couper dans leur budget. Une crise sanitaire est souvent synonyme de crise économique et nous en voyons les résultats."