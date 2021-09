Le football coule dans les veines des Salme. Dans la famille, il y a le père, Pierre, qui est l’actuel entraîneur de Courcelles, en deuxième provinciale. Il y a également les fils, Audric et Ethan.

C’est le paternel qui a transmis le virus… "J’ai été formé à Gosselies, avant d’être repéré pour rejoindre différentes sélections, explique l’ancien directeur technique de l’Olympic. Cela m’a permis de rejoindre Molenbeek à 17 ans, chez les aspirants. Malheureusement, une blessure et une clause dans mon contrat m’ont privé de ce rêve. Je suis retourné à Gosselies pour y jouer en P1 et P2, avant une dernière saison à Roux. J’ai également formé un club de futsal. Ce sont mes premiers souvenirs de mes fils qui venaient me voir et qui tapaient dans le ballon à la fin des rencontres."