Le challenge de la Forêt de Chimay proposera des circuits techniques et variés.

Le calendrier de la huitième édition du challenge Trail de la Forêt du Pays de Chimay a été dévoilé. Ses promoteurs ont veillé une nouvelle fois à sélectionner des courses proposant les plus beaux sentiers boisés de la région. Six trails magnifiques et très variés figurent au programme !

Le trail des Trois Vallées ouvrira le challenge le samedi 8 février depuis la Plaine des Sports de Couvin (12, 21 et 31 km + 16 km hors-challenge). Ensuite les traileurs ont rendez-vous le vendredi 27 mars au Centre sportif du Chalon de Chimay pour le nouveau « Chimay Night Trail » (15 et 24 km avec un départ à 19h00). Rendez-vous ensuite, le samedi 23 mai, à Sautour pour le Trail de l'Hermetour (10, 21 et 31 km), au parc communal de Nismes le samedi 13 juin pour le Trail du Viroin (9, 21 et 37 km), au Centre Adeps du Cierneau à Froidchapelle le samedi 4 juillet pour le Froidchatrail (13, 22 et 35 km) et enfin à Lompret le samedi 22 août pour le Trail de l'Eau Blanche (11, 22 et 33 km).

Si durant les sept premières éditions, il n'y avait que deux distances au sein du challenge, il y en aura dorénavant une troisième, le challenge « découverte » pour les plus jeunes, les débutants ou encore les adeptes de la vitesse !

Pour être classé, il faudra terminer 3 des 6 manches ou 3 des 5 manches pour le challenge « découverte », ces 3 courses devant avoir été toutes parcourues sur la même distance.

Les promoteurs incitent les traileurs à en profiter pour passer un week-end en club ou en famille dans la Forêt du Pays de Chimay. Gîtes, activités, restaurants : ils peuvent prendre en charge les différents aspects de l’organisation du séjour.