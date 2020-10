Vingt ans après son premier sacre, Christian Nemeth a remporté un nouveau titre de champion de Belgique. Le septième, cette fois sur 1 500 mètres, qui plus est à sa première tentative dans sa catégorie des Masters 45 ans.

À 49 ans, le lion qui en a gagné des épreuves, rugit encore ! "Je n’ai pas fait un temps exceptionnel, 4.23.13, mais dans un championnat, la place est plus importante que le chrono , lance-t-il. Je concourrais contre certains athlètes plus jeunes que moi et dans notre tranche d’âge, trois ou quatre ans d’écart, ça compte !"

Le Carolo, qui réside désormais du côté de Manage, savoure. "Je n’ai plus la même soif de titres qu’un scolaire ou un junior, mais je continue à apprécier chaque victoire car ce n’est pas évident d’être encore là après tant d’années."

Sa longévité incite le respect. "Je cours depuis 35 ans. C’est une passion. On peut dire que je suis un véritable addict de la course à pied !