La Montagnarde est vice-championne de Belgique des U21.

Championne provinciale puis troisième du championnat francophone, Clarys Wilmot est devenue dimanche à Herstal vice-championne de Belgique des U21 dans sa catégorie des - 70 kg. Une superbe performance pour la jeune judokate du RJC Montagnard âgée de 17 ans.

"J’ai remporté mon premier combat facilement mais j’ai dû aller au Golden Score pour le deuxième, raconte-t-elle. En finale, je n’ai aucun regret à avoir, je suis tombée sur une judokate flamande plus forte que moi."

Clarys, qui vient d’entrer dans la catégorie des U21, ne s’attendait pas à se retrouver dans le combat ultime. "J’ai abordé ce championnat sans pression, en me disant que je n’avais rien à perdre. Néanmoins, j’étais revancharde, car ma 3e place au championnat de la ligue m’avait déçue, même si l’objectif, qui était de me qualifier pour le national, était atteint. Et là je me retrouve avec une belle médaille d’argent, ma deuxième médaille consécutive dans un championnat de Belgique après celle de bronze l’an dernier en U18."

La Montagnarde s’entraîne deux à trois fois par semaine dans son club de toujours.

"J’y suis depuis que j’ai quatre ans ! Je m’entraîne le plus souvent avec des adultes, dont mon frère Lucas, vice-champion de Belgique des U21 l’an dernier. C’est probablement ce qui explique que mon passage dans ma nouvelle catégorie d’âge se passe bien. Je peux aussi bénéficier des conseils de mon coach François De Wilde au bord des tatamis et de notre mentor à tous, au club, Daniel Guldemont !"

Souhaitant logiquement donner la priorité à ses études, Clarys rêve néanmoins de disputer des compétitions encore plus prestigieuses.

"Je pourrais m’inscrire de moi-même à des tournois internationaux mais pour d’autres je devrai être sollicitée par la fédération. On verra donc ce que l’avenir me réserve."