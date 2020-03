Il est certain qu’à côté du Covid-19 les petits tracas du quotidien ne représentent rien. Les kinés et les préparateurs physiques ne se plaignent pas. Mais ils ont accepté de répondre à nos questions, en ces temps difficiles pour tout le monde. Quid de leurs sportifs et des joueurs en pleine revalidation ?

Entretien avec Vincent Soranno, le kiné du Sporting de Charleroi et du Centre de médecine sportive de Monceau.

Vincent Soranno, comment procédez-vous, actuellement ?

"On respecte les consignes du gouvernement. Pour le moment, il est toujours possible de travailler en individuel. Dominique Hénin, le préparateur physique de Monceau, a travaillé avec Cristophe Diandy, ce mardi matin. Il est en pleine revalidation."

C’est une période compliquée…

(...)