Corrida de Gerpinnes : une première en 40 ans ! Charleroi G.Br. C'est maintenant officiel : la classique du running qui aurait dû avoir lieu le 19 décembre est annulée. © D.R.

Si un doute existait encore, il vient d'être levé : comme on pouvait s'en douter, la Corrida de Gerpinnes, qui aurait dû avoir lieu le 19 décembre, a été annulée suite à la crise sanitaire. « Une décision prise par notre club Gerpinnes and Co et la commune, indique Robert Thonon. C'est une déception, évidemment, mais nous nous étions préparé depuis longtemps à devoir la prendre. »



Dès le départ c'était clair : la course se serait déroulée dans son format normal ou elle n'aurait pas lieu. « Il n'était pas dans notre intention de prévoir des départs différés, par exemple. La course est une classique et doit le rester. De toutes façons nous n'aurions pas pu tenir de remise de prix dans le collège Saint-Augustin, et donc l'aspect convivial qui fait sa renommée en aurait pâti. C'est la première fois en 40 ans que nous devons l'annuler. C'est regrettable mais c'est ainsi.»



Il va de soi que la reconnaissance du parcours, qui a lieu traditionnellement le dimanche précédent la course et qui draine aussi des centaines de joggeurs, est elle aussi annulée. « Je pense qu'il y aura un gros manque chez certains, comme chez nous d'ailleurs ! De chez moi j'aperçois d'ailleurs de plus en plus souvent des joggeurs sur le circuit. »



Il est probable que le 19 décembre nombreux seront ceux qui voudront tout de même faire « leur » Corrida. C'est évidemment et fortement à déconseiller... « Nous donnons déjà rendez-vous aux runners l'année prochaine ! »



Une décision concernant l'autre grande course régionale, le Circuit de la Portelette, prévue quant à elle en février, devrait être prise dans un mois.