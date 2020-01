Le Carolo est champion LBFA sur 60m haies et à la hauteur.

Le passage de Nathan Lohoues de la catégorie des scolaires à celle des juniors se passe merveilleusement bien : l'athlète du CRAC âgé de 18 ans a obtenu samedi deux titres de champion francophone, sur 60m haies (8.06, record personnel) et à la hauteur (1m90, 4e place toutes catégories). "C'est une petite surprise d'avoir pu faire ce doublé, indique-t-il. Quand on passe chez les juniors, cela commence à devenir très sérieux ! On ressent une plus forte intensité en course et dans les concours. Mais je dois reconnaître que cette transition ne me pose pas trop de problème pour le moment. Il faut dire que j'ai bien été préparé par mon entraîneur Marc Muryn !" (...)