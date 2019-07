Cela fait des semaines que les supporters espèrent connaître le nom des adversaires de l'Olympic en coupe de Belgique.

Les Carolos s'aligneront le 11 août à l'extérieur contre le vainqueur d'Hornu (P1) - Aywaille (D3). "Je ne connaissais pas le tirage au sort", explique l'entraîneur qui était en voiture. On va tout faire pour aller le plus loin possible pour les supporters et le club."

Concernant le nul contre les Francs Borains. "Il y avait de bonnes choses et de moins bonnes. On doit être plus dangereux sur les phases arrêtées. On doit revoir notre test mercredi. L'attaquant d'Alost ? Il fait rester raisonnable avec le budget ! " J.De.