Tout commençait on ne peut plus mal pour les visiteurs du Kerhweg. Koné ouvrait la marque dès la 8e et Eupen construisait.

Mais la joie des germanophones était de courte durée: Bushiri accrochait Lioka Lima à l'entrée de la surface. Delbergue transformait le penalty sans difficulté, obligeant Himmelmann, pour son premier match, à déjà aller le ballon au fond des filets.

Tout était à refaire et l'Olympic avait des raisons d'y croire.

A la reprise, Sowah tirait mais Moriconi était attentif. Mais quelques minutes plus tard, un cafouillage dans le rectangle permettait à Baby de placer Eupen aux commandes.

Les Dogues étaient cuits et ne touchaient plus un ballon. Koch puis Magnée tuaient tout suspense. Bouchiri fixait le score à 5-1.

Le joli parcours de l'Olympic en Coupe est donc terminé... au même titre que la saison.

© DR

Eupen: Himmelmann; Beck, Bushiri, Koch, Sowah; Magnée, Agbadou (70e Cools), Kayembe (79e Heris), N'dri; Kone (21e Baby, 70e Amat), Ngoy.

Olympic : Moriconi ; Corneillie (87e Kouri), Castellana, Félix, Lioka Lima; Guedj (70e Mohiedja), Ghesquiere (70e Perreira), Khaida (89e Vanderbeeck) , Cottet (59e Mbaye); Delbergue, Dahmane

Arbitre:M. Dierick

Avertissements: Sowah, Beck, Castellana

Les buts: 8e Koné (1-0), 14e Delbergue sur pen. (1-1), 51e Baby (2-1), 61e Magnée (3-1), 65e Koch (4-1), 90e+1 Bushiri (5-1)