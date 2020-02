Les nouveaux organisateurs sont optimistes.

Plus que quelques heures de patience... C'est ce samedi à 14h30 que sera donné le départ de la 41e édition du Circuit de La Portelette à Lobbes, une des courses à pied les plus populaires en Wallonie. Une édition particulière puisque l'organisation a été confiée à une nouvelle cellule avec à sa tête Michel Dewille et Axel Van Thuyne. « Lorsque Bernard Paulus a souhaité passer la main, il nous a semblé que nous avions les reins assez solides pour lui succéder", avance Michel. "Je travaille dans la gestion de projets et Axel est un coureur réputé. De plus nous savions que nous pouvions compter sur une équipe dynamique au sein du club. La Portelette, c'est une organisation collective, pas le fait d'une ou deux personnes ! Pour nous, l'essentiel était qu'elle reste à l'ESM. Nous ne voulions pas qu'elle soit reprise par une autre organisation. »