Depuis son intégration dans le Delhalle en 2014, le jogging de la Principauté de Chimay attire à chacune de ses éditions près de 1000 participants. La 25e, qui se déroulera ce samedi 9 avril figure également désormais dans le prestigieux challenge de la Convivialité tant apprécié par nos amis Français. Celui-ci regroupe une vingtaine de manches toutes aussi pittoresques que folkloriques. La course du Jogging Athlétique Club de l’Oise (JACO) rejoint des épreuves aussi mythiques que le Marathon des Châteaux du Médoc à Pouillac, le Trail du Cassoulet à Verfeil, le Marathon des Vins de Blaye, le Marathon du Cognac à Jarnac ou encore le Marathon International du Beaujolais ! Des épreuves qui mettent en avant le tourisme, le patrimoine et les produits locaux. Chimay et ses Trappistes y ont assurément toute leur place ! "L’intégration dans ce challenge assure des ravitaillements en produits du terroir ainsi qu’un repas et une soirée dansante avec orchestre après la remise des prix et la fameuse tombola dont le premier prix est son poids en délicieux mets de la région", souligne Claude Sobry, le président du JACO. Les coureurs de l’Hexagone, déjà très présents d’habitude au départ, devraient encore être plus nombreux ! De quoi passer allégrement la barre des 1 000 ?

La réputation de la course du JACO n’est évidemment plus à faire. Au départ du collège Saint-Joseph (rue de Virelles), les runners arpentent les plus belles rues de la localité. Certains passages sont plus attendus que d’autres, comme la traversée du jardin d’un restaurant et celle du Café des Touristes (avec possibilité d’y prendre un petit remontant). Mais le circuit passe aussi par d’autres endroits magnifiques et parfois méconnus, comme la cour du château, le parc du Prince, l’Aquascope de Virelles ainsi que dans les bois et forêts de Chimay.

Le départ sera commun aux deux distances (14,6 km et 6,7 km, 14 h 30). Il y aura quatre ravitaillements en produits du terroir sur le long et un ravitaillement sur le court.

Des courses pour enfants seront aussi organisées dès 13 h 30 sur des distances adaptées (200 m, 600 m et 1 200 m).