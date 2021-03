Le 8 mars 2020, soit quasiment un an jour pour jour, avait eu lieu la classique du running "Les Dix Miles de Charleroi". On l'ignorait à l'époque mais c'était la dernière course à pied à se dérouler de façon traditionnelle, avec un départ de masse, avant le confinement.

Cette année, Charleroi Running a dû la réinventer.



"Nous avons imaginé un nouveau concept pour la faire vivre malgré tout, raconte Luc Bouvier. Sous réserve de l'accord des autorités concernées, nous organiserons une course un week-end sur deux, de début avril à fin mai, dans cinq lieux. Les parcours de plus ou moins 4 km seront accessibles le vendredi de 13h00 à 18h00, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 16h00. Ces cinq épreuves seront chronométrées et il y aura un classement général établi sur base de l'addition des quatre meilleurs chronos réalisés. Ensemble, ceux-ci constitueront donc Dix Miles ! Bien évidemment nous insisterons sur les mesures sanitaires et notamment la distanciation sociale. Les gens s'inscriront et une tranche horaire leur sera accordée."



Comme il était quasiment impossible d'envisager un tel concept en ville, Charleroi Running a opté pour des endroits "verts" : dans les parcs de la Serna et Bivort à Jumet, le bois du Martinet à Roux, le Bois du Prince à Marcinelle et le parc de Monceau-sur-Sambre.

La première course aurait lieu le premier week-end d'avril et la dernière le dernier week-end de mai. Des dates à confirmer toutefois.



Lorsque les informations seront officielles, elles seront publiées sur le site internet www.charleroirunning.be.