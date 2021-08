Mais le club n'a pas voulu mettre l'accent sur cela. C'est une réaction sur les réseaux sociaux de Mohamed Dahmane qui a attiré la lumière sur ce fait important.

"Les joueurs ont perçu des cris de singe, dès la première période", explique le directeur sportif et attaquant. "J'ai demandé aux gars de garder leur calme."



L'homme a déjà connu cela dans sa carrière. "La première fois, c'était à Courtrai, avec Mons. Un supporter m'a craché dessus à l'entrée des vestiaires, en m'insultant. J'ai perdu mon sang froid. La deuxième fois, c'était à Ostende, avec Bruges. J'ai retenu la leçon et j'ai gardé mon calme."



Du coup, l'attaquant a canalisé son équipe. "Il ne faut pas réagir. J'ai interpellé l'arbitre. En seconde période, il a demandé au speaker de faire passer un message dans le stade."



Mohamed Dahmane veut transformer cette "histoire" en un fait positif.



"J'ai demandé à mes joueurs d'aller applaudir les supporters adverses. Pourquoi ? Les cris racistes n'étaient le fait que d'une minorité. Je voulais montrer aux autres notre fairplay, afin d'étouffer cela. J'ai vu des gens dans le stade réagir face aux cris racistes et demander à ces fameux supporters d'arrêter. Je pense que cela va faire grandir nos petits. C'est malheureusement ça aussi le football."

