De l’immense joie à la tristesse, il n’y a qu’un pas et malheureusement Roxane Cleppe l’a effectué en quelques heures à peine. Dimanche, la Castellinoise a accompli une course remarquable à la Cross Cup de Roulers en terminant 6e du cross long (29.41) et surtout 1re des U23. Une performance remarquable qui devait lui ouvrir la porte du championnat d’Europe des espoirs qui se déroulera ce 12 décembre à Dublin. C’est tout du moins ce qui lui avait été annoncé.

Mais mardi après-midi de la semaine dernière, la jeune athlète de l’UAC a appris qu’elle ne figurait pas parmi les 17 noms (et deux réserves) qui feront le déplacement en terre irlandaise. (...)