Pour la première (et dernière) fois, le cross du club de Gosselies Sports a eu lieu dans le parc de Monceau.

En raison d'un profond désaccord avec la direction du collège Saint-Michel, le club d'athlétisme de Gosselies Sports a été contraint de trouver un nouveau lieu pour son traditionnel « Cross de l'Amitié ». Et c'est dans le parc de Monceau-sur-Sambre qu'il a trouvé refuge dimanche pour la 18e édition. Un déménagement provisoire car le club se mettra en quête d'un autre endroit pour son édition 2021.

Sur le cross court, Lotfi Kanfoud, pourtant en manque de repères dans la discipline, a montré toute sa vélocité. C'est aussi un athlète du CRAC qui l'a emporté chez les seniors : François Decamk.



Dans la course relevée des masters, Said El Maimoumi (CABW) a devancé Sebastian Van den Abeele (ACLO) et Sébastien Bourgeois (ACTE). Chez les dames figurent parmi les gagnantes Bérengère Malevé (masters, ACTE) et Isabelle Lembourg (séniores, UAC)