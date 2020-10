L'espace d’un coup de fil, Alex Czerniatynski a accepté de répondre à nos questions. Sa situation, le football, le Covid-19 et les difficultés des clubs et des entraîneurs, le Bel Alex n’a éludé aucun sujet. Au contraire, les travaux de sa maison achevés, l’homme s’ennuie et attend un nouveau défi près du téléphone. Entretien.

Alex Czerniatynski, quel est votre quotidien, depuis la fin de votre aventure avec l’Olympic au cours de la saison dernière ?

“J’ai rénové toute ma maison, avec ma femme. Même le jardin est en ordre. Cela m’a bien occupé l’esprit. Mais maintenant, je n’ai plus rien à faire. Alors, le football commence à nouveau à me titiller.”

Avez-vous eu des touches, durant la trêve ?

“J’ai eu deux contacts. Des appels sur lesquels j’aurais pu bondir, il y a quinze ans. Mais, aujourd’hui, je veux prendre le temps de m’investir dans le bon projet. J’ai assez donné pour le football. Je n’ai plus envie de vivre des faillites ou des choses comme ça. Je souhaite un challenge qui a de l’avenir.”