Le coach s'est fait évincer du club carolo suite aux derniers résultats.

Le club restait sur un bilan de deux points sur quinze dont une cuisante défaite contre Heist. Ce fut sans doute le revers de trop. Cet après-midi, Alex Czerniatynski a appris qu'il n'était plus l'entraîneur de l'équipe première. "J'étais très déçu d'apprendre cette nouvelle, il est trop tôt pour que je commente l'information."

Le club va devoir trouver des solutions s'il ne la tient pas déjà. Certains évoquent le nom de Drazen Brncic.

© PEPE ROSSI



"Le groupe n'était plus derrière lui"

A propos de la décision de se séparer d'Alex Czerniatynski, Adem Sahin, le manager explique : "On a eu une discussion avec lui. On le respecte beaucoup. Mais le groupe n'était plus derrière lui. Le message ne passait plus. Il fallait prendre une décision."

Si le club n'est pas encore parvenu à le contacter pour l'heure, c'est Rosa, le T2, qui devrait reprendre le groupe. "On n'a pas encore une solution sur le long terme. On va prendre notre temps."

Le timing est-il opportun à quelques jours du match face à Liège ?