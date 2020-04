C'était dans l'air, c'est désormais officiel

L'Olympic tient sans doute son renfort le plus important. Avec l'arrivée de Mohamed Dahmane au sein du matricule 246, les dirigeants espèrent faire grandir leur projet. Il y a quelques années, sous la présidence d'Adem Sahin, le nom de l'ancien joueur de Mons et du Club de Bruges avait déjà été évoqué. Mais ce dernier avait préféré opter pour les Loups plutôt que les Dogues. "C'est un renfort de qualité", lance le président de l'Olympic. "C'est lui qui va bâtir l'équipe. C'est un homme d'expérience avec une belle vision du football."

Avec cette confirmation, le groupe devrait sans doute évoluer dans les prochains jours. Celui qui était jusqu'alors président de La Louvière-Centre a de nombreux contacts et l'arrivée de Xavier Robert, ex coach de l'URLC, à la tête de l'équipe n'est donc pas anodine. "On va pouvoir constituer une équipe de qualité avec lui. On a pu nouer une belle amitié, sans ambiguïté. Il aime également ma vision des choses. On a l'envie de créer une grande famille à tous les niveaux du club. Il veut miser sur les jeunes, j'apprécie cela également."

Quel sera le rôle de Mohamed Dahmane au sein de la structure ? "Il arrive comme directeur sportif et comme joueur. On va prendre le temps de réaliser les bons choix. A partir du premier juillet, Mohamed Dahmane sera actif chez nous !"

Il s'agit d'un homme qui connaît bien le football et qui pourrait apporter un plus. L'Olympic est assurément à un tournant de son histoire. La saison à venir sera déterminante pour la suite du projet. Pour rappel, dans les trois ans, le président aimerait rejoindre la D1B.