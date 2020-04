Mohamed Dahmane va donc débarquer à l'Olympic de Charleroi. L'ex Brugeois, entre autres clubs au cours de sa carrière pro, arrive avec son vécu et ses valeurs. L’homme sait qu'il ne fait pas l'unanimité autour de lui mais il ne s'arrête pas à ce que l'on pense de lui. S'il est encore trop tôt pour lui pour s'épencher sur la situation de son futur ex club, La Louvière-Centre, il a accepté d'évoquer ses choix et ses projets.



Entretien avec un passionné.

Mohamed Dahmane, le point de départ de votre relation avec Patrick Rémy remonte à la confrontation entre vos deux clubs ?

"Il m'a invité à sa table, en toute courtoisie. J'ai accepté de m'y rendre, avec l'ensemble des joueurs. Cela en a surpris beaucoup. Mais quand on forme un groupe, on se doit de procéder de la sorte. Il y a eu beaucoup de respect. Ce fut un moment agréable."



Sans ambiguïté, une belle amitiée est née ?



"Effectivement, c'est important de le préciser. À cette époque-là, il n'étais pas question de rejoindre l'Olympic. Au fil du temps, on a appris à se connaître. Patrick et moi partageons des valeurs communes. En janvier, quand cela a commencé à être difficile à La Louvière, au lieu de me dire de le rejoindre, il m'a dit de m'accrocher. Je ne devais pas lâcher un si beau projet. J'ai apprécié ses paroles."

Au final, vous arrivez donc à la Neuville...

(...)