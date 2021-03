Quelques jours après avoir annoncé qu’il ne poursuivrait pas l’aventure à Rebecq, c’est au PAC Buzet que Damien Lahaye s’est engagé. À 37 ans, le gardien s’offre un nouveau défi, lui qui ne souhaitait pas raccrocher les gants.

Damien, pourquoi avoir accepté la proposition de PAC Buzet ?

“C’est juste à côté de chez moi, je connais bien les coachs puisque je suis les cours d’entraîneur avec le coach des gardiens et que Roch Gérard avait déjà essayé de me faire signer dans les autres clubs par lesquels il était passé. C’est un bon coach et j’ai hâte de l’aider dans sa mission, en apportant mon expérience aux jeunes.”

Vous avez reçu d’autres propositions ?

“J’ai été contacté par le Pays Vert mais 70 km de distance, à raison de trois par semaine, c’était beaucoup. Je ne voulais pas devoir partir de chez moi de 18h à 23h, devoir appeler une nounou et ne pas pouvoir voir mes enfants. Herpoel m’a aussi contacté pour Mons, mais ce n’était pas pour être titulaire, plus pour encadrer les jeunes.” (...)