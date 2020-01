L’élève du JC Aiseau-Presles vise un nouveau triplé.

Auteur du triplé provincial/régional/national l’an dernier chez les U15, Darius Germys aimerait rééditer pareille performance, mais cette fois, dans la catégorie d’âge supérieure. C’est bien parti puisqu’il s’est imposé dimanche dans le championnat du Hainaut des U18 dans sa catégorie des -46 kg. En finale, il a pris le meilleur sur Nathan Lenaerts. "Ce n’est jamais facile d’affronter Nathan car on s’entraîne ensemble et donc nous connaissons parfaitement les forces et faiblesses de l’autre."

Confiant, Darius va aborder les deux prochains championnats avec de très grandes ambitions. "Je les veux tous les deux, comme l’an dernier, même si cela risque d’être un peu plus difficile vu que j’officie dorénavant chez les U18. Franchement je serais très déçu si je ne parvenais pas à refaire ce triplé ! Être champion de Belgique, c’est quelque chose de magique… Se dire que l’on est le meilleur judoka du pays dans sa catégorie procure un sentiment indescriptible ! Et j’espère revivre pareil moment cette année ! En judo, comme dans beaucoup d’autres sports, il faut sans cesse confirmer ! C’est bien mon intention… Je m’entraîne encore plus dur qu’avant !"

Darius estime avoir été très bien préparé au changement de catégorie. "Notamment en affrontant en entraînement des garçons plus grands et plus lourds. Depuis que je suis U18, j’ai déjà fait six compétitions, avec deux victoires, deux 3es places, une 5e place et une 7e place."

Le protégé d’Oriano Cappellin se définit comme "rusé". "Je réfléchis beaucoup quand je combats. Je ne suis pas une tête brûlée ! Et je pense avoir de très bonnes capacités de réaction. Mais c’est sûr que plus j’avancerais en âge, plus je devrai améliorer mon physique. Une chose à la fois !"