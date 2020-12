© peperossi

Avec l'arrivée de Zico et plusieurs Bruxellois, le président Aldo Troiani a enfin trouvé la bonne formule. Il a pu renouer avec un titre qui était devenu l'apanage de Gooik, au fil des saisons. Malgré une fin de championnat prématurée, les Carolos ont amplement mérité leur trophée. Ils ont également pu goûter à nouveau à la coupe d'Europe, avec une qualification nette et sas bavure. Le futsal attend patiemment la reprise. La lutte sera terrible entre Charleroi, Gooik, Anvers et Noorderwijk. Mention spéciale à Omar Rahou qui a retrouvé son meilleur niveau et son soulier d'or. Bravo également à Châtelet qui revit avec une belle impulson donnée par Eric Simonofski.

L'arrivée de Loups chez les Dogues

© peperossi

Mohamed Dahmane à la Neuville, voilà un sujet qui a fait grincer des dents. Mais les premiers retours sont positifs. L'arrivée des Loups chez les Dogues a permis de former une meute compétitive. Les supporters rêvent à nouveau, notamment d'un succès en coupe de Belgique, contre Zulte. Seule ombre au tableau, cet arrêt prolongé de la compétition. Mais les Carolos semblent avoir de la ressource pour créer quelques belles surprises.

Natation: La Manche de Julien Danaux

© Delforge

Ce Carolo s'est lancé un beau défi. Il a décidé de reprendre le chemin des bassins afin de traverser la Manche en 2022. Le jeune homme veut rencontrer un rêve qu'il a eu adolescent. Depuis, il s'entraîne sans relâche pour être prêt physiquement. En quelques mois, sa transformation est déjà impressionnante.

Le foot féminin a le vent en poupe

© Delforge

Grâce à Karine Van Waetermeulen et Giovanni Dolore, le football féminin a désormais une vraie place au coeur de l'univers du ballon rond. Grâce à un travail de longue haleine et à l'abnégation d'une belle équipe, le projet s'est rapidement développé. Désormais, avec le soutien du Sporting de Charleroi, l'académie est incontournable.

Solre, la bonne suprise en P1 !

© peperossi

Le club a dû faire face à la fin d'un cycle. Si les débuts furent laborieux, Johan Lardin a rapidement trouvé la bonne formule, malgré un groupe un très jeune. Mais c'est la preuve que la formation à Solre-sur-Sambre est de qualité.