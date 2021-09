S’il n’a pas encore l’efficacité d’un Sylla (7) ou d’un Menet (5), Julien Dehont est l’un des artificiers les plus prolifiques de la série.

Avec quatre buts depuis le coup d’envoi de la saison, il a contribué à l’excellent départ de Monceau. "Je retiens surtout le but du week-end dernier", explique Julien Dehont, l’élément offensif des Moncellois. "J’ai loupé deux énormes occasions juste avant la pause. J’avais le moral dans les chaussettes. Mais l’entraîneur m’a dit de m’accrocher et qu’une nouvelle chance se présenterait sans doute après la pause. Il a eu raison et j’en ai profité pour marquer l’unique but de la partie." (...)