C’est une belle aventure humaine et sportive que s’apprêtent à vivre Emmanuelle et Lætitia Coniglio. Les “Carolos Sisters” se sont inscrites au “Femina Adventure” qui se déroulera en Guadeloupe du 3 au 8 novembre.

Elles affronteront d’autres duos sur toute une série d’épreuves physiques (trail, VTT, nage en mer, kayak, coastering, via ferrata, canyoning, snorkeling, parcours de cordes, run&bike, etc.) dans des environnements naturels et protégés répartis sur l’ensemble de l’île. “Ce raid féminin 100 % nature et éco-responsable repose sur des valeurs importantes à nos yeux telles que l’entraide, le partage, la solidarité et l’esprit d’équipe, expliquent-elles. Les organisateurs mettent en place des partenariats solidaires actifs avec des associations guadeloupéennes dans différents domaines tels que l’écologie, le sport et la jeunesse.”

C’est Lætitia, à la recherche d’une expérience unique, qui est tombée sur cet événement et qui l’a proposée à Emmanuelle. “La plupart des disciplines nous sont totalement inconnues mais il n’y a rien d’insurmontable de prime abord. Il y en a juste une que nous craignons un peu : le saut dans le vide… Mais nous le ferons pour Viva For Life, une action de solidarité qui nous tient à cœur puisque nous sommes toutes deux de jeunes mamans.”

Une collecte de fonds a ainsi été ouverte sur leur page Facebook (“ Les Carolos Sisters à l’aventure destination Guadeloupe”). “Nous utiliserons 20 % de la somme récoltée pour notre voyage, car il présente un certain coût, 80 % revenant à Viva For Life. Cette aventure unique, nous la partageons ainsi avec les donateurs.”

Cet événement, auxquelles elles pensent depuis plusieurs mois, elles le préparent activement. “Nous allons à l’Eau d’Heure pour les disciplines aquatiques. Notre entraînement physique se fait dans la salle Crossfit6000 que gère notre frère Alexandre à Montignies-sur-Sambre.”