Monceau a mis les petits buts dans les grands pour ses jeunes stagiaires !



Le RAS Monceau a organisé un stage football, à l'occasion des vacances de carnaval, aux Tourterelles à Couillet. Cette année, les responsables ont mis les petits buts dans les grands. Ils ont décidé de faire venir toute une série de joueurs/joueuses professionnels. Parmi eux, Younes Boufous - qui évolue en Italie -, Roman Ferber (Union Saint-Gilloise), les Suray père et fils,... "C'est une grande première", explique Giovanni Dolore, le responsable. "Ce sont tous des gamins que j'ai eu la chance d'avoir entre mes mains. Je vais entamer ma vingtième année de formation. Je voulais montrer à mes jeunes qu'il y a du talent à Charleroi et qu'il est possible de réaliser ses rêves."



Ce mercredi, les stagiaires ont eu la chance de rencontrer également Maud Coutereels qui porte les couleurs de Lille. Il s'agit également d'une des Red Flames ! Originaire de Sambreville, elle a pris du temps pour le futur du football féminin. "Cette année, j'ai plus de filles que de garçons. Je dois avoir une vingtaine de garçons pour une trentaine de filles. J'ai dû refuser du monde par manque de place."