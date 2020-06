Les Carolos se structurent en vue de la prochaine campagne.

Sans faire de bruit, le Sporting Lodelinsart évolue et fait évoluer son projet, au sein de l'antichambre de l'élite. En plus d'avoir développé sa communication sur les réseaux sociaux, le club vient de trouver un partenaire supplémentaire.



"Filippo La Rocca a accepté de nous rejoindre", lance Zacharia Boukarfa, le capitaine de l'équipe. "Il s'agit de l'ancien responsable du Celtic Châtelineau et ancien joueur d'Action 21. Il devient le président de notre structure. Il va nous apporter ses contacts et son expérience. C'est une bonne chose pour le futur."

Les Lodelinsartois pensent surtout à leur école des jeunes. " Elle ne cesse de grandir. De quatre équipes, on travaille désormais avec 100 jeunes. L'air de rien, notre structure prend de l'importance. La formation est la clé dans notre discipline sportive. A ce propos, Pascal Gilot, l'entraîneur de l'équipe première, prend également la direction de l'école des jeunes."

Le club a également pris une grande décision. "L'équipe première jouera désormais à La Garenne, en alternance avec le Futsal Team Charleroi. C'est un grand changement. Le groupe va devoir s'adapter. Mais c'est un honneur et un plaisir de pouvoir évoluer au coeur du temple du futsal belge."

Lodelinsart a trouvé un dernier renfort pour aborder un championnat qui s'annonce relevé. "Imrane Boukhoubza a décidé de nous rejoindre. Maxime Joris souffre d'une pubalgie. Il aura besoin de temps pour retrouver ses meilleures sensations. Imrane est un jeune élément prometteur qui nous arrive de Morlanwelz. Cette année, on va tout faire pour accrocher le maintien. La série est relevée avec au moins sept formations qui peuvent prétendre au titre." © D.R.

Le club lancera sa saison le 4 septembre, en coupe de Belgique, face à Wellen.