Un gardien et un latéral débarquent à la Neuville.

L'Olympic tient ses deux premiers renforts. "On va avancer dans les prochaines semaines", lance Patrick Rémy, le président.

Le premier nom est connu en D1 amateurs. Artisan du titre de La Louvière Centre en D2 amateurs il y a un an, Ulric Cremers rejoint Mohamed Dahmane et Xavier Robert à l'Olympic.

"Ulric Cremers est un excellent gardien qui va pouvoir venir concurrencer Tanguy Moriconi. Il arrive de La Louvière. Le second, Jérémie Lioka est âgé de 21 ans. Il s'agit d'un latéral polyvalent. Il évoluait au sein des espoirs de Valenciennes. On devrait encore réaliser quelques renforts à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine. On étoffe progressivement ce noyau."

Le président a également tenu à préciser. "Cela a été acté. Désormais, il faudra parler de l'Olympic Club de Charleroi. Les dénominations Farciennes et Châtelet ne sont plus."