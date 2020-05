Le club tient deux bonnes recrues

Ca bouge du côté du club d’Ugo Blairon. Après plusieurs départs annoncés dont celui de l’attaquante polonaise Patrycja Gadek, le temps est venu d’accueillir de nouvelles joueuses.

Tchalou tient donc deux nouveaux transferts. D’une part, Magdalena Karpinska,23 ans, vient du club de Legionowo. Elle est passeuse et va donc pallier le départ d’Oriane Moulin (NDLR : partie rejoindre les rangs de Charleroi Volley). Le coach de la Ligue A de Tchalou est très heureux de collaborer avec Magdalena : « Pour remplacer la joueuse de qualité qu’est Oriane, nous devions trouver une joueuse du même talent. Nous pensons que cette Polonaise est la personne qu’il nous faut. Elle a faim de jeu. Dans son ancien club de Ligue A polonaise, elle était en concurrence avec la troisième passeuse de l’équipe nationale polonaise – équipe de grande qualité au niveau mondial. Elle n’avait donc pas forcément toute l’attention de son entraineur pour évoluer. »

© Olga Kasprzyk



D’autre part, Aleksandra Omelaniuk, 21 ans, est une opposite venant de la Ligue B de Poznan. Ugo Blairon ne tarissait pas d’éloge à l’égard de la jeune polonaise : « C’est un très bon élément. Aleksandra est une attaquante explosive. De plus, elle n’a que 21 ans. Je suis certain qu’elle s’intègrera bien au groupe. »

© Enea Energetyk Poznan



« Plus facile en Pologne »

Si Tchalou a toujours revendiqué son identité belge voire même wallonne, le club ne s’empêche pas de trouver des joueuses de qualité à l’étranger si ces filles rentrent dans la politique de développement du club. Ugo Blairon explique les raisons du choix polonais : « Il est vrai que mon épouse et joueuse Agatha est polonaise et donc peut entrer en contact facilement avec les filles. Cependant, cela ne suffit pas. Je passe pas mal de temps en Pologne et je connais la façon de travailler de certains entraineurs. J’adhère à ces méthodes. Aussi, notre réputation commence à se faire dans ce pays de l’Est. Nous donnons la chance aux jeunes joueuses. Nous les aidons à se développer. Patrycja Gadek en est le parfait exemple. Elle est arrivée chez nous il y a deux ans. Elle venait de Ligue B. Elle repart de Tchalou deux ans après avec un contrat en Ligue A polonaise. Nous sommes très heureux pour elle et nous sommes fiers. »

Ugo Blairon précise l’utilité de ces bonnes relations avec le marché des transferts polonais : « L’annonce du départ de notre ancienne passeuse Oriane Moulin nous a un peu obligé à prospecter ailleurs qu’en Belgique. Toutes les passeuses wallonnes ayant le niveau de la Ligue A étaient déjà engagées. Nous comptons donc une étrangère de plus. Il ne faut pas se leurrer, nous n’oublions pas l’objectif de notre club mais nous avons gagné un match sur 18 cette saison. Pour la viabilité du club et pour nos sponsors, nous ne pouvons pas réitérer le même bilan. La prochaine génération du « cru Tchalou » frappe à la porte de la Ligue A mais elle n’est pas encore prête. Nous ne voulons pas brûler les ailes de nos joueuses qui sont encore, pour la plupart, des enfants ! »