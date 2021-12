Il en avait fait le grand objectif de sa saison, et il a réussi. Mattéo Devallée est devenu champion de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles chez les cadets, ce dimanche, à Oleye. Le cyclocrossman de Froidchapelle s’est classé troisième de l’épreuve, organisée dans le cadre du Challenge Henri Bensberg. Il a été devancé par lex Flandriens Jasper Schoofs et Sverre Van Lee après avoir fait le début de la course en tête. Pour la lutte pour le titre de champion de Wallonie, il a été plus rapide que le Liégeois Jules Delcommune, quatrième de l’épreuve, et le Namurois Hugo Bailleux, huitième sur la ligne d’arrivée. "J’en suis satisfait, c’est ce que je visais", a-t-il commenté à l’arrivée. "J’ai bien géré, sur ce parcours sur lequel il fallait utiliser les ressources du triathlon avec pas mal de course à pied, dans la boue."