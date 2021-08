Dimitri Piraux (Charleroi Volley) fait le point : "La pression ne me fait pas peur" Charleroi100% Web Jérémy Delforge © Pepe Rossi

L'entraîneur de Charleroi Volley a désormais plus de solutions.



Jean-Pierre Murari, le président de Charleroi Volley, a pris la parole, il y a quelques semaines. Il avait déclaré qu'il ferait les investissements nécessaires pour permettre à son club de retrouver sa place au coeur des cimes de la hiérarchie et que son entraîneur aurait toutes les armes entre ses mains pour performer. Il a tenu parole, en enrôlant des étrangères qui semblent avoir le niveau pour apporter un plus.



"La pression ne m'a jamais fait peur, lance Dimitri Piraux, le coach. Cela fait partie de mon quotidien depuis longtemps. A côté de ma casquette (...)