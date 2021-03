Malgré les deux défaites de cette semaine, face à Ostende et As, Charleroi Volley croit encore en ses chances de décrocher une place européenne. "Samedi, on a encore manqué de constance dans certains efforts", explique Dimitri Piraux, l’entraîneur. "On a laissé filer un set 25-23. Idem, dans le quatrième, alors que l’on menait de 6 points."

Pour être européennes, les Dauphines vont devoir réaliser une grosse fin de saison. "On a cinq rencontres à domicile. Elles seront déterminantes. On devra réaliser un quinze sur quinze pour tenter d’aller décrocher cette cinquième place. On a notre destin entre nos mains."