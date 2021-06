Mais où s’arrêtera Dominique Henin ? L’ancien préparateur physique du Sporting de Charleroi, d’Action 21 et du Futsal Team a décroché une nouvelle collaboration. Le Sporting d’Anderlecht a décidé de le recruter. Une belle reconnaissance pour une véritable sommité dans son domaine.

"En fait, je vais retrouver Johan Walem", explique l’intéressé. "On a pu travailler ensemble, par le passé, quand il était à la tête de la sélection nationale, chez les espoirs. On a participé à une qualification pour la coupe d’Europe, en Italie, ensemble. On a toujours eu le projet de pouvoir collaborer à nouveau dans le futur. De retour de Chypre, on lui a proposé de reprendre l’équipe première féminine d’Anderlecht. Il a accepté et il a fait appel à moi pour rejoindre son staff."