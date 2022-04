Véritable légende des arts martiaux, Dominique Valera était en Belgique ce week-end pour un stage organisé par la Fédération francophone (FFKAMA) au centre Adeps de Loverval samedi et à Liège dimanche.

Son nom résonne inévitablement aux oreilles de tous les amateurs de karaté. Le Lyonnais a un palmarès long comme le bras : champion de France en individuel et par équipes à de multiples reprises, il a aussi remporté des titres européens, un titre mondial par équipe et plusieurs autres médailles dans des championnats du monde. Plus haut gradé de karaté de sa génération (9e dan), il s’est aussi fait connaître grâce au cinéma dans les années 80 en tournant aux côtés, entre autres, d’Alain Delon, Michel Serrault et Johnny Hallyday ("Paroles de flic", "Ne réveillez pas un flic qui dort", "Terminus", etc.) mais aussi en préparant certaines stars de film d’action (dont Jean-Paul Belmondo) pour leurs rôles. (...)