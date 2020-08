Le Covid-19 a changé la donne pour de nombreuses personnes. Franco Scimemi, le président de Gosselies, n’y a pas coupé. Il a également été touché par les répercussions d’une telle pandémie. Mais l’ancien joueur a décidé de ne pas se laisser abattre. Au contraire, il en a profité pour rebondir, tout en apportant un service aux personnes. Il a ainsi lancé sa propre société de livraison de fruits et légumes à travers tout le Hainaut. Entretien.

Franco Scimemi, comment cette idée est-elle née ?

"Avec le Covid-19, le chômage économique a fait son apparition dans de nombreux foyers. La société pour laquelle je travaille n’a pas pu y échapper. En tant que père de famille, je me dois de trouver une solution pour les miens. Alors, j’en ai profité pour me lancer dans une nouvelle activité, avec mon épouse, mon frère et ma belle-sœur."

Pourquoi avoir opté pour la livraison de fruits et légumes ?



(...)