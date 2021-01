Comme beaucoup d'autres club, le Racing Club de Baulet a succombé à la folie du padel. Le club de tennis de Fabrice Prévot vient en effet de se faire installer un court, sur la pelouse à côté de l'infrastructure de tennis indoor.



"J'y avais déjà pensé il y a quelques années mais sans aller plus loin", relève Fabrice. "Depuis, ce sport a pris son essor et de nombreux amateurs de tennis s'y sont mis. Et c'est finalement mon fils Florian qui m'a relancé sur ce projet il y a quelques mois. Je disposais de la surface pour le faire, donc nous nous sommes lancés !"





Et si ce terrain devient fort fréquenté, Fabrice n'exclut pas d'en installer un deuxième à l'avenir.



"J'ai aussi le projet d'organiser très vite des interclubs, un tournoi national et peut-être même plus tard un tournoi international ! Nous avons fait en sorte que ce court possède tous les qualités requises pour éventuellement en accueillir un !"





La construction a débuté en octobre et s'achève ce mercredi avec la pose du tapis.On peut réserver le court par téléphone (0489/74 81 49) et, prochainement, via le site https://padelonline.biz