Neuf ans plus tard, Nathan Van Den Berg s’apprête à disputer la demi-finale de la Coupe de Belgique contre Soignies avec le Black Star.

Dans le sport, il y a toujours de belles histoires. Celle de Nathan Van Den Berg en fait partie. Au club du Black Star depuis ses 6 ans, l’homme va réaliser l’un de ses rêves. Son groupe est aux portes de la finale. Il espère forger un bel exploit, face à l’ogre, Soignies. Entretien.

Cette demi-finale, c’est un rêve ?

"On ne connaît pas encore la sélection définitive. Mais oui, c’est certain. Il y a neuf ans, au cours du dernier grand événement du genre, j’étais parmi les supporters. Je me souviens de la rencontre face à Boitsfort qui se déroulait à Liège. J’avais fait le déplacement pour soutenir l’équipe."

Vous êtes au Black Star depuis longtemps ?

"J’y ai passé toute ma vie. Cela fait ma vingt-deuxième saison au sein du club. J’y ai débuté à l’âge de 6 ans. J’ai tout connu ou presque. À 28 ans, je suis heureux de vivre une telle aventure avec ce groupe."

À propos, c’est l’une de vos forces ?

"La majorité du noyau se connaît depuis plus de cinq ans. Il a su évoluer avec le temps. Aujourd’hui, il y a de la maturité dans le groupe. La fougue ne prend plus le dessus. C’était important de trouver le bon équilibre."

En face, c’est Soignies, l’un des ogres du rugby belge ?

"C’est très fort. C’est une équipe qui occupe la troisième place au sein de l’élite. Mais on peut créer la surprise. Je ne le dis pas en l’air. J’y crois réellement. Le groupe se prépare bien. Il va tout donner pour ne pas avoir le moindre regret."

Avec une jolie récompense pour le noyau A ?

"La mise au vert ? C’est vrai. On est tous des amateurs. Mais le club a décidé de nous mettre dans les meilleures conditions, avec un passage dans un grand hôtel de Gosselies. Cela nous permettra de bien préparer ce choc."

La finale n’est pas loin…

"On doit y croire. C’est un match. C’est l’occasion de marquer l’histoire du club et d’avoir d’excellents souvenirs. Je n’ai pas envie de craquer si près du but."